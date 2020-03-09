ДЕНИСОВ: «Неизвестно, что будет с европейским футболом через две недели»

Недавно правительство Италии призвало Серию А отменить чемпионат страны из-за эпидемии коронавируса. Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов прокомментировал угрозу, которую вирус несет мировому футболу.

«Мы не случайно привели в пример Италию. Потому что 2-3 недели прошло, сегодня у нас 8 марта, праздничный день. А я помню, что в конце января ситуация с вирусом была спокойной. В первую неделю февраля – также. А вот со второй недели февраля что-то началось.

За две недели эпидемия очень быстро разрослась и начала все уничтожать на своем пути. Что будет дальше с международным футболом – вопрос. По большому счету неизвестно, что будет даже через две недели. Будем надеяться, что это не зайдет слишком далеко», - сказал Денисов.