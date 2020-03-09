ДЕНИСОВ: «Неизвестно, что будет с европейским футболом через две недели»

Известный ведущий прокомментировал угрозу футболу из-за коронавируса

  • 09.03.2020 14:16
  • 624 просмотра
  • 1 комментарий
ДЕНИСОВ: «Неизвестно, что будет с европейским футболом через две недели»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Недавно правительство Италии призвало Серию А отменить чемпионат страны из-за эпидемии коронавируса. Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов прокомментировал угрозу, которую вирус несет мировому футболу.

«Мы не случайно привели в пример Италию. Потому что 2-3 недели прошло, сегодня у нас 8 марта, праздничный день. А я помню, что в конце января ситуация с вирусом была спокойной. В первую неделю февраля – также. А вот со второй недели февраля что-то началось. 

За две недели эпидемия очень быстро разрослась и начала все уничтожать на своем пути. Что будет дальше с международным футболом – вопрос. По большому счету неизвестно, что будет даже через две недели. Будем надеяться, что это не зайдет слишком далеко», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 09.03.2020 14:27
    0
    Капитан - очевидность
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.03.2020 14:27
    0
    Капитан - очевидность
    Ссылка
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