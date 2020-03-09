Власти Италии хотят остановить чемпионат по футболу. Серия A пока против

Премьер-министр и министр спорта Италии считают, что из-за распространения коронавируса стоит приостановить проведение чемпионата страны по футболу.

Италия в числе лидеров как по количеству заболевших, так и по числу умерших, и власти считают, что только радикальные меры могут помочь остановить болезнь.

Сообщается, что во вторник должна состояться встреча властей с Профсоюзом профессиональных игроков, а также руководством чемпионата Италии. На ней может быть принято решение остановить проведение чемпионата, в том числе на уровне Серии A.

Руководство Серии A пока что против таких мер и выступает за дальнейшее проведение игр без болельщиков. Минувший тур состоялся при пустых трибунах.