Власти Италии хотят остановить чемпионат по футболу. Серия A пока против

Стране сейчас не до спортивных мероприятий

  • 09.03.2020 08:42
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Власти Италии хотят остановить чемпионат по футболу. Серия A пока против
© gazzetta.it

Премьер-министр и министр спорта Италии считают, что из-за распространения коронавируса стоит приостановить проведение чемпионата страны по футболу.

Италия в числе лидеров как по количеству заболевших, так и по числу умерших, и власти считают, что только радикальные меры могут помочь остановить болезнь.

Сообщается, что во вторник должна состояться встреча властей с Профсоюзом профессиональных игроков, а также руководством чемпионата Италии. На ней может быть принято решение остановить проведение чемпионата, в том числе на уровне Серии A.

Руководство Серии A пока что против таких мер и выступает за дальнейшее проведение игр без болельщиков. Минувший тур состоялся при пустых трибунах.

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Источник — Gazzetta dello Sport

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