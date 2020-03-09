Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нужно отдать должное Колосу. Команда сыграла на кураже»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов прокомментировал победу «горняков» над «Колосом» (4:3) в поединке 22-го тура УПЛ.

«Игра в Киеве получилась немножко скомканной из-за того, что газон был не высшего качества, и это повлияло на игру команд. Согласен с Луишом Каштру, что в УПЛ качество полей должно быть выше. Но все равно нужно отдать должное «Колосу». Команда играла на кураже, смело и агрессивно против чемпиона. Соперник «горняков» сравнял счет и за смелость ему можно поставить «пятерку». Думаю, что команда Руслана Костышина заслужила место в первой шестерке», — считает Кривенцов.