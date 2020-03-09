Определены лучший игрок и тренер тура УПЛ

УПЛ по итогам 22-го тура чемпионата Украины лучшим тренером назвала наставника «Десны» Александра Рябоконя.
Черниговская команда в матче с «Зарей» добыла победу 1:0 и продолжила борьбу за 2-е место.
Лучшим игроком тура стал хавбек «Колоса» Вадим Милько. Команда уступила «Шахтеру», но футболист забил 2 гола.
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Источник — УПЛ
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