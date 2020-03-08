Милько все три мяча в УПЛ забил в ворота Шахтера

В матче с «Шахтером» (3:4) 33-летний полузащитник «Колоса» Вадим Милько забил в Премьер-лиге после более чем 8-летнего перерыва. Единственный до сего времени гол он, будучи игроком «Зари», провел 2 октября 2011 года в гостевом поединке луганчан с… «Шахтером» (1:4).

К слову, более продолжительные голевые паузы в истории украинских чемпионатов имели только четыре футболиста.

Самые продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины

Пауза Игрок Клубы Даты голов 10 лет 96 дней Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 27.05.1999 - 31.08.2009 9 лет 262 дня Игорь СТОЛОВИЦКИЙ Шахтер - Звезда 14.11.1993 - 03.08.2003 9 лет 53 дня Максим КАЛИНИЧЕНКО Днепр 25.06.1999 - 17.08.2008 8 лет 221 день Александр СВИСТУНОВ ЦСКА - Ворскла 25.08.1996 - 03.04.2005 8 лет 158 дней Вадим МИЛЬКО Заря - Колос 02.10.2011 - 08.03.2020 8 лет 91 день Александр БОНДАРЕНКО Торпедо - Звезда 21.03.1992 - 20.06.2000 8 лет 79 дней Александр ШУТОВ Черноморец - Таврия 18.05.1998 - 05.08.2006 8 лет 3 дня Владислав ЗУБКОВ Металлург З 30.03.1992 - 02.04.2000 7 лет 277 дней Александр РАДЧЕНКО Динамо - Днепр 04.08.1997 - 08.05.2005 7 лет 225 дней Сергей ЖУНЕНКО Заря - Металлург Д 27.03.1992 - 07.11.1999

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ