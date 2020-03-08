Милько все три мяча в УПЛ забил в ворота Шахтера

Полузащитник «Колоса» забил в УПЛ после более чем 8-летнего перерыва

  • 08.03.2020 19:52
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Милько все три мяча в УПЛ забил в ворота Шахтера
© ФК Колос. Вадим Милько

В матче с «Шахтером» (3:4) 33-летний полузащитник «Колоса» Вадим Милько забил в Премьер-лиге после более чем 8-летнего перерыва. Единственный до сего времени гол он, будучи игроком «Зари», провел 2 октября 2011 года в гостевом поединке луганчан с… «Шахтером» (1:4).

К слову, более продолжительные голевые паузы в истории украинских чемпионатов имели только четыре футболиста.

Самые продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины

Пауза

 Игрок

Клубы

Даты голов

10 лет 96 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

27.05.1999 - 31.08.2009

9 лет 262 дня

Игорь СТОЛОВИЦКИЙ

Шахтер - Звезда

14.11.1993 - 03.08.2003

9 лет 53 дня

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Днепр

25.06.1999 - 17.08.2008

8 лет 221 день

Александр СВИСТУНОВ

ЦСКА - Ворскла

25.08.1996 - 03.04.2005

8 лет 158 дней

Вадим МИЛЬКО

Заря - Колос

02.10.2011 - 08.03.2020

8 лет 91 день

Александр БОНДАРЕНКО

Торпедо - Звезда

21.03.1992 - 20.06.2000

8 лет 79 дней

Александр ШУТОВ

Черноморец - Таврия

18.05.1998 - 05.08.2006

8 лет 3 дня

Владислав ЗУБКОВ

Металлург З

30.03.1992 - 02.04.2000

7 лет 277 дней

Александр РАДЧЕНКО

Динамо - Днепр

04.08.1997 - 08.05.2005

7 лет 225 дней

Сергей ЖУНЕНКО

Заря - Металлург Д

27.03.1992 - 07.11.1999

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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