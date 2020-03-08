Милько все три мяча в УПЛ забил в ворота Шахтера

В матче с «Шахтером» (3:4) 33-летний полузащитник «Колоса» Вадим Милько забил в Премьер-лиге после более чем 8-летнего перерыва. Единственный до сего времени гол он, будучи игроком «Зари», провел 2 октября 2011 года в гостевом поединке луганчан с… «Шахтером» (1:4).
К слову, более продолжительные голевые паузы в истории украинских чемпионатов имели только четыре футболиста.
Самые продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины
|
Пауза
|
Игрок
|
Клубы
|
Даты голов
|
10 лет 96 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
27.05.1999 - 31.08.2009
|
9 лет 262 дня
|
Игорь СТОЛОВИЦКИЙ
|
Шахтер - Звезда
|
14.11.1993 - 03.08.2003
|
9 лет 53 дня
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Днепр
|
25.06.1999 - 17.08.2008
|
8 лет 221 день
|
Александр СВИСТУНОВ
|
ЦСКА - Ворскла
|
25.08.1996 - 03.04.2005
|
8 лет 158 дней
|
Вадим МИЛЬКО
|
Заря - Колос
|
02.10.2011 - 08.03.2020
|
8 лет 91 день
|
Александр БОНДАРЕНКО
|
Торпедо - Звезда
|
21.03.1992 - 20.06.2000
|
8 лет 79 дней
|
Александр ШУТОВ
|
Черноморец - Таврия
|
18.05.1998 - 05.08.2006
|
8 лет 3 дня
|
Владислав ЗУБКОВ
|
Металлург З
|
30.03.1992 - 02.04.2000
|
7 лет 277 дней
|
Александр РАДЧЕНКО
|
Динамо - Днепр
|
04.08.1997 - 08.05.2005
|
7 лет 225 дней
|
Сергей ЖУНЕНКО
|
Заря - Металлург Д
|
27.03.1992 - 07.11.1999
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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