Элина СВИТОЛИНА: «Чрезвычайно довольна своим выступлением»

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу на турнире WTA в мексиканском Монтеррее. В финале соревнований Элина победила чешскую спортсменку Марию Боузкову.

«Какое невероятное чувство — завоевать свой 14-й трофей WTA здесь, в Мексике. Чрезвычайно довольна своим выступлением на этой неделе. Благодарю всех за поддержку, которую я получаю, она толкает меня на новые свершения!», — написала Свитолина в Instagram.