Элина СВИТОЛИНА: «Чрезвычайно довольна своим выступлением»

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу на турнире WTA в мексиканском Монтеррее. В финале соревнований Элина победила чешскую спортсменку Марию Боузкову.
«Какое невероятное чувство — завоевать свой 14-й трофей WTA здесь, в Мексике. Чрезвычайно довольна своим выступлением на этой неделе. Благодарю всех за поддержку, которую я получаю, она толкает меня на новые свершения!», — написала Свитолина в Instagram.
What an amazing feeling to get my 14th @wta trophy here is Mexico 🏆 Extremely happy with my performance throughout this week. Thank you @abiertognpseguros for this memorable time 🤩 and of course THANK YOU all for the support I’ve been getting, it really pushed me to go for more!!! 🙏🏼🙌🏼💪🏼⚡️
Источник — Instagram
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