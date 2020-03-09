В поединке 26-го утра чемпионата Италии по футболу «Милан» дома проиграл «Дженоа» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Милан» — «Дженоа» — 1:2
Голы: Ибрагимович, 77 — Пандев, 7, Кассата, 41
Лучшие моменты матча Милан - Дженоа
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Кассата (Дженоа).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Горан Пандев (Дженоа).
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Источник — YouTube
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