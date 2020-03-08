26-й тур
Милан
1:2
Дженоа
08.03.2020, FT

Милан проиграл Дженоа, Удинезе и Фиорентина разошлись миром

Состоялись воскресные матчи 26-го тура Серии А

  • 08.03.2020 21:16
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Милан проиграл Дженоа, Удинезе и Фиорентина разошлись миром
© ФК Милан

В воскресенье, 8-го марта, состоялись очередные поединки 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

СПАЛ обыграл «Парму» на выезде благодаря голу Петаньи с пенальти (1:0). «Сампдория» дома одолела «Верону» (2:1), «Милан» дома уступил «Дженоа» (1:2), а «Удинезе» и «Фиорентина» обошлись без забитых голов (0:0).

«Парма» — СПАЛ — 0:1
Гол: Петанья, 71, с пенальти

«Парма»: Коломби, Дармиан (Силигарди, 88), Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Грасси, Бругман (Капрари, 73), Куртич, Кулусевски (Карамо, 82), Корнелиус, Жервиньо.
СПАЛ: Бериша, Чонек, Викари, Бонифаци, Реца (Фелипе, 34), Вальдифьори, Миссироли, Мурджа (Тунев, 90), Валоти, Фарес (Сала, 62), Петанья.
Предупреждения: Фелипе (39), Бругман (62), Гальоло (90).

«Сампдория» — «Верона» — 2:1
Голы: Квальярелла, 77, 86, с пенальти — Аудеро, 32, автогол

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Депаоли, Экдаль, Роналду Виейра (Линетти, 61), Янкто, Габбьядини (Бонаццоли, 61), Куальярелла (Торсбю, 90).
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Давидович, Аджапонг, Амрабат (Сальседо, 87), Пессина, Лазович, Дзакканьи, Верре (Агеманг-Баду, 72), Ди Кармине (Паццини, 80).
Предупреждения: Роналду Виейра (39), Ди Кармине (47), Тонелли (70), Агеманг-Баду (76), Янкто (79), Давидович (85), Линетти (90).

«Милан» — «Дженоа» — 1:2
Голы: Ибрагимович, 77 — Пандев, 7, Кассата, 41

«Милан»: Бегович, Конти (Калабрия, 90), Габбия, Романьоли, Тео, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Чалханоглу (Бонавентура, 56), Ребич (Рафаэл Леау, 57), Ибрагимович.
«Дженоа»: Перин, Ромеро, Сумаоро, Масьелло, Бираски, Бехрами (Ягелло, 63), Шене (Стураро, 57), Кассата, Кришито, Санабрия, Пандев (Пинамонти, 79).

«Удинезе» — «Фиорентина» — 0:0

«Удинезе»: Муссо, Трост-Эконг, Родриго Бекао, Нюйтинк, Ларсен, Мандрагора, де Пауль, Сема (Зегелар, 82), Яяло (Фофана, 71), Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 62).
«Фиорентина»: Дронговски, Игор Жулио (Кутроне, 72), Касерес, Миленкович, Лирола, Бадель (Пульгар, 87), Данкан, Кьеза, Кастровилли, Пеццелья, Влахович.
Предупреждения: Несторовски (18), Сема (77).

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Источник — Sport.ua

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