22-й тур УПЛ стал рекордным по числу удалений

22-й тур УПЛ стал рекордным в истории украинских чемпионатов по числу красных карточек. В 6 матчах арбитры удалили с поля сразу 9 игроков из 7 клубов. Прежнее «достижение» было зафиксировано также в 22-м туре сезона-2012/13 - 8 удалений в 8 встречах.

Соавторами нового рекорда стали Сергей Чоботенко, Сергей Яворский, Даниил Игнатенко (все - «Мариуполь»), Андрей Кравчук («Олимпик»), Алексей Гуцуляк («Десна»), Максим Лунев («Заря»), Алексей Довгий («Александрия»), Жонатан («Львов») и Маркос Антониу («Шахтер»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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