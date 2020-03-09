Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ

«Шахтер» становится автором 50-й победы гостей в сезоне-2019/20.

Жуниор Мораес оформляет 3-й дубль горняков в ворота «Колоса». При этом первый гол оказывается для него 45-м в рядах оранжево-черных, а второй - 10-м для дончан в баталиях с ковалевцами.

Жуниор Мораес доводит счет своих голов «Колосу» до 4-х, а Тайсон - до 3-х.

«Шахтер» реализовывает 6-й пенальти подряд.

«Колос» продлевает рекордную для этого сезона серию без мировых до 14 матчей (+5-9).

Вадим Милько забивает в УПЛ после более чем 8-летнего перерыва. Единственный до сего времени гол он в составе «Зари» провел 2 октября 2011 года в ворота… «Шахтера».

«Динамо» 3-й раз подряд берет верх над «Александрией» (мячи 6-1).

Киевляне преодолевают 200-очковый рубеж в чемпионатах Украины при Алексее Михайличенко - 202.

Безничейная серия динамовцев достигает 10 игр (+7-3).

Артем Шабанов становится автором 50-го гола своей команды в ворота «Александрии», а Виталий Буяльский забивает 20-й мяч киевлян черно-желто-зеленым на их поле.



ФК Динамо Киев, Артем Шабанов

«Александрия» терпит 90-е поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Владимира Шарана один личный рекорд обновляют, продлив домашнюю безничейную серию до 16 матчей (+8-8), другой, 9-летней давности, повторяют, забивая в родных стенах 8 игр кряду.

Александрийцы реализовывают 5-й пенальти подряд.

«Десна» празднует 25-ю викторию в премьер-лиге.

Черниговцы устанавливают личный рекорд, одержав 3-ю победу подряд (мячи 7-1).

Северяне проводят 20-й сухой матч в элитном дивизионе.

Безничейная серия «Зари» достигает 12 игр (+9-3).

«Днепр-1» празднует первую крупную викторию в чемпионатах Украины.

Днепряне обходятся без мировых в родных стенах 11 матчей кряду (+6-5).

Из-за трех удалений «Мариуполь» заканчивает поединок в Днепре ввосьмером. При этом Даниил Игнатенко становится «обладателем» 60-й красной карточки оранжево-синих в премьер-лиге.

«Ворскла» одерживает дома 4-ю победу подряд (мячи 5-1).



ФК Ворскла

Полтавчане продлевают свою безничейную серию до 12 матчей (+4-8).

Бело-зеленые реализовывают 9-й пенальти подряд.

3-й раз поражает ворота «олимпийцев» Владислав Кулач.

«Олимпик» терпит в общем 7-е поражение кряду (мячи 3-13), повторяя личный антирекорд, а в гостях - 3-е (мячи 0-5).

Сине-голубые, в 14-й очной встрече впервые не забившие «Ворскле», проводят 10-й безголевой матч в сезоне.

Гостевая серия «олимпийцев» без забитых мячей достигает 315 минут.

Андрей Кравчук зарабатывает 30-ю красную карточку для «Олимпика» в премьер-лиге.

«Львов» 10-й раз играет на «ноль» на своем поле.

20-й матч в УПЛ на посту главного тренера проводит Егише Меликян (+5=4-11, 15-32), в том числе 10-й у руля сине-золотых (+3=3-4, 8-15).

Новый личный антирекорд устанавливают «Карпаты», не знающие побед 15 игр подряд (=5-10).

Зелено-белые прерывают 10-матчевую серию с пропущенными мячами. Последний раз «Карпаты» оставались «сухими» 19 октября 2019 года - 0:0 дома со… «Львовом».

Команды Романа Санжара 40-й раз делят очки с соперниками в элитном дивизионе.

Зелено-белые, не забивающие сине-золотым 296 минут кряду, проводят 10-й безголевой поединок в сезоне-2019/20.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Павел Пашаев («Александрия»), 100-й - Дмитрий Клец («Карпаты»), 50-й - Беньямин Вербич («Динамо»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Александр Сваток («Днепр-1»), в 3-м - Денис Баланюк («Олимпик»).

20-й мяч в премьер-лиге забивает Виталий Буяльский.

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Вадим Милько («Колос»).

15-й дубль в УПЛ делает Жуниор Мораес, 1-й - Вадим Милько (в 106-й игре) и Алексей Чичиков (в 147-й).

5-й пенальти из 8 реализовывает Дмитрий Гречишкин, 4-й из 6 - Владислав Кулач, 3-й из 3-х - Тайсон, 2-й из 2-х - Виталий Гавриш.

В третьем туре подряд не уходит с поля без гола форвард «Десны» Александр Филиппов.



ФК Десна

10-й сухой матч в сезоне-2019/20 проводит голкипер «Десны» Евгений Паст.

3-ю красную карточку в карьере получает Алексей Довгий, 2-ю - Андрей Кравчук и Сергей Яворский, 1-ю - Жонатан (в 19-м матче), Маркос Антонио (в 21-м), Даниил Игнатенко (в 42-м), Сергей Чоботенко (в 43-м), Максим Лунев (в 72-м) и Алексей Гуцуляк (в 102-м).

70-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Богдан Михайличенко («Заря»), 60-й - Даниил Игнатенко («Мариуполь»), 50-й - Исмаили («Шахтер») и Иван Зотько («Олимпик»).

35-й пенальти назначает арбитр из Львова Юрий Можаровский, в том числе 20-й в пользу хозяев, 25-й - броварчанин Дмитрий Кутаков.

Киевлянин Евгений Арановский 50-й раз удаляет игрока с поля (Сергей Чоботенко), в том числе 30-й - из числа гостей (Сергей Яворский).

20-ю красную карточку футболисту приезжей команды предъявляет Дмитрий Кутаков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ