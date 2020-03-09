Беньямин ВЕРБИЧ: «Пусть Беседин не расстраивается. Это не его вина»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич поддержал форварда Артема Беседина, который ранее получил годичную дисквалификацию за допинг.
При этом было указано, что ситуация произошла из-за ошибки врача киевского клуба.
«Для нас это очень тяжело, потому что Беседин - наш друг. Мы его поддерживаем. Ждем его возвращения в команду. Надеюсь, с ним все будет хорошо».
«И хочу, чтобы Артем не расстраивался, ведь это не его вина», - сказал Вербич.
Дисквалификация завершится в декабре.
Источник — Великий футбол
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