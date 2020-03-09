Бетис — Реал — 2:1. Видео голов и обзор матча

В поединке 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Бетис» дома обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бетис» — «Реал» — 2:1
Голы: Сидней, 40, Тельо, 82 — Бензема, 45, с пенальти
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Реал Мадрид
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Тельо (Реал Бетис).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Сидней (Реал Бетис).
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Источник — Sport.ua
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