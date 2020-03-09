27-й тур
Реал Бетис
2:1
Реал Мадрид
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бетис — Реал — 2:1. Видео голов и обзор матча

«Сливочные» потерпели неожиданное поражение в поединке 27-го тура Ла Лиги

  • 09.03.2020 10:53
  • 520 просмотров
  • 1 комментарий
Бетис — Реал — 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Бетис

В поединке 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Бетис» дома обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Бетис» — «Реал» — 2:1
Голы: Сидней, 40, Тельо, 82 — Бензема, 45, с пенальти

Лучшие моменты матча Реал Бетис - Реал Мадрид
83' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Тельо (Реал Бетис).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
40' ГОЛ ! Мяч забил Сидней (Реал Бетис).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 09.03.2020 10:59
    -1
    прекрасный матч. особенно на фоне ожидаемых вчера манчестерского и итальянского дерби, выглядевших как УГ
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