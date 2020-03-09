Валерий КРИВЕНЦОВ: «Александрия наиграла на ничью в матче с Динамо»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов прокомментировал победу «Динамо» над «Александрией» (3:1) в поединке 22-го тура УПЛ.

«Закономерно ли «Александрия» уступила «Динамо»? По игре, мне кажется, команда Шарана наиграла на ничью. У «Александрии» хороший подбор игроков и тренерский штаб. Но надо отдать должное и «Динамо». В этой игре киевляне играли до конца, видно было, что динамовцы очень хотят взять три очка», — считает Кривенцов.