Андрей ЛУНИН: «У нас еще много работы. Вперед, Овьедо»

Украинский вратарь испанского клуба доволен победой над «Эстремадурой» (2:1)

  • 09.03.2020 10:28
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Андрей ЛУНИН: «У нас еще много работы. Вперед, Овьедо»
© Twitter. Андрей Лунин

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин подвел итоги победы над «Эстремадурой» (2:1) в очередном поединке чемпионата.

«+3 очка. У нас осталось много работы. Вперед, «Овьедо», — написал Лунин в Instagram.

В текущем сезоне Лунин провел за «Овьедо» 9 матчей, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+3 puntos🔝✔ Nos queda mucho trabajo ⚽️💪 Vamos Real Oviedo🔵⚪

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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Источник — Instagram

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