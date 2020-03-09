Андрей ЛУНИН: «У нас еще много работы. Вперед, Овьедо»

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин подвел итоги победы над «Эстремадурой» (2:1) в очередном поединке чемпионата.
«+3 очка. У нас осталось много работы. Вперед, «Овьедо», — написал Лунин в Instagram.
В текущем сезоне Лунин провел за «Овьедо» 9 матчей, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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Источник — Instagram
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