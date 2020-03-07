Овьедо Лунина добыл победу и выбрался из зоны вылета

В матче очередного тура Сегунды «Овьедо» вместе с украинским вратарем Андреем Луниным в основе обыграл «Эстремадуру» со счетом 2:1 и выбрался из зоны вылета.
Команда набрала 35 очков - столько же у «Альбасете» Романа Зозули и «Депортиво», но по дополнительным показателям «Овьедо» пока выше и занимает 17-е место.
Лунин провел весь матч и сделал 3 сейва.
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Источник — Sport.ua
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