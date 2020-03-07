Овьедо Лунина добыл победу и выбрался из зоны вылета

Команда продолжает борьбу в Сегунде

  • 07.03.2020 19:45
  • 1842 просмотра
  • 2 комментария
Овьедо Лунина добыл победу и выбрался из зоны вылета
© twitter.com/RealOviedo

В матче очередного тура Сегунды «Овьедо» вместе с украинским вратарем Андреем Луниным в основе обыграл «Эстремадуру» со счетом 2:1 и выбрался из зоны вылета.

Команда набрала 35 очков - столько же у «Альбасете» Романа Зозули и «Депортиво», но по дополнительным показателям «Овьедо» пока выше и занимает 17-е место.

Лунин провел весь матч и сделал 3 сейва.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 07.03.2020 20:04
    -1
    OKs100, 07.03.2020 19:52
    Вот так бы раньше ушёл в играть в Сегунду. После такого феерического сезона им могут заинтересоваться и команды с Ла Лиги, раньше же они не понимали какого он уровня голкипер.
    А як хоть зіграв? Пропустив даже моргнув!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 07.03.2020 19:52
    +5
    Вот так бы раньше ушёл в играть в Сегунду. После такого феерического сезона им могут заинтересоваться и команды с Ла Лиги, раньше же они не понимали какого он уровня голкипер.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 07.03.2020 19:52
    +5
    Вот так бы раньше ушёл в играть в Сегунду. После такого феерического сезона им могут заинтересоваться и команды с Ла Лиги, раньше же они не понимали какого он уровня голкипер.
    Ссылка
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