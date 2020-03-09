Зинедин ЗИДАН: «Худший матч Реала в сезоне, но продолжаем битву за титул»

«Реал» неделю назад порадовал своих болельщиков победой над «Барселоной» и возвращением на 1-е место, однако уже в воскресенье команда проиграла «Бетису» и снова потеряла лидерство.

«Это был очень плохой матч, наш худший в сезоне. Нам не хватало всего - энергии, желания, агрессии. Но такие дни случаются, и в этом моя вина».

«Мы расстроены, однако не нужно впадать в бешенство. Впереди 11 туров, и мы продолжаем битву за чемпионство», - сказал тренер Зинедин Зидан.

Команда отстает от «Барселоны» на 2 очка.