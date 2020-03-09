Валерий ФЕДОРЧУК: «Судьи скажут то, что их заставляет и зомбирует Лучи»

Хавбек не в восторге от судейства

  • 09.03.2020 09:29
  • 646 просмотров
  • 0 комментариев
Валерий ФЕДОРЧУК: «Судьи скажут то, что их заставляет и зомбирует Лучи»
© fcmariupol.com

Матч «Днепр-1» - «Мариуполь» запомнился сразу тремя красными карточками в составе гостей, в том числе после просмотра VAR.

Хавбек «Мариуполя» Валерий Федорчук хотел бы, чтобы судьи давали комментарии после матчей, однако не думает, что в этом есть смысл.

«Кажется, в Европе рефери уже давно дают комментарии. Но, понимаете, они будут не от себя комментировать, а по книжке. То, что их заставляет Лучи, зомбирует их. Будут по книжке рассказывать. Мол, он агрессивно сыграл - ему красная».

«Он же не скажет, что был накал, что нужно чувствовать матч», - считает Федорчук.

Лучано Лучи является председателем судейского комитета Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Профутбол

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности