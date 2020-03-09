Валерий ФЕДОРЧУК: «Судьи скажут то, что их заставляет и зомбирует Лучи»

Матч «Днепр-1» - «Мариуполь» запомнился сразу тремя красными карточками в составе гостей, в том числе после просмотра VAR.
Хавбек «Мариуполя» Валерий Федорчук хотел бы, чтобы судьи давали комментарии после матчей, однако не думает, что в этом есть смысл.
«Кажется, в Европе рефери уже давно дают комментарии. Но, понимаете, они будут не от себя комментировать, а по книжке. То, что их заставляет Лучи, зомбирует их. Будут по книжке рассказывать. Мол, он агрессивно сыграл - ему красная».
«Он же не скажет, что был накал, что нужно чувствовать матч», - считает Федорчук.
Лучано Лучи является председателем судейского комитета Украины.
Источник — Профутбол
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