Валерий ФЕДОРЧУК: «Судьи скажут то, что их заставляет и зомбирует Лучи»

Матч «Днепр-1» - «Мариуполь» запомнился сразу тремя красными карточками в составе гостей, в том числе после просмотра VAR.

Хавбек «Мариуполя» Валерий Федорчук хотел бы, чтобы судьи давали комментарии после матчей, однако не думает, что в этом есть смысл.

«Кажется, в Европе рефери уже давно дают комментарии. Но, понимаете, они будут не от себя комментировать, а по книжке. То, что их заставляет Лучи, зомбирует их. Будут по книжке рассказывать. Мол, он агрессивно сыграл - ему красная».

«Он же не скажет, что был накал, что нужно чувствовать матч», - считает Федорчук.

Лучано Лучи является председателем судейского комитета Украины.