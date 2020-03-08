Мариуполь заработал в матче с Днепром-1 три удаления

Команда в решающем матче за право играть в первой шестерке лишилась 3 игроков

  • 08.03.2020 18:45
  • 1942 просмотра
  • 3 комментария
Мариуполь заработал в матче с Днепром-1 три удаления
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Главный арбитр встречи «Днепр-1» - «Мариуполь» Евгений Арановский в первом тайме удалил двоих игроков гостей. На 19-минуте Арановский показал желтую карточку Чоботенко, который пошел в грубый подкат против Вакулко, но после просмотра ВАР арбитр изменил решение и удалил игрока «Мариуполя».

А на 39-й минуте встречи судья показал второе предупреждение защитнику азовцев Яворскому, который локтем врезался в Алексея Хобленко.

На 76-й минуте встречи Игнатенко отмахнулся от Кравченко и увидел перед собой вторую желтую карточку. Первую он получил в первом тайме за разговоры.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» - «Мариуполь».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    viktorious
      viktorious, 08.03.2020 18:55
    0
    Как резко подскочило количество красных карточек c введением VAR
    Ох, не привыкли украинские футболисты так играть.
    P.S. Теперь и Монзуль как-то не упрекнешь.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 18:50
    0
    никто арбитра не может упрекнуть, все справедливо...давно такого не видел в ЧУ
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 08.03.2020 18:48
    +3
    та, якщо чесно - то всі три по ділу... Не бачу, щоб Арановський десь хімічив, на відмінну від вчорашнього Можаровського. Що є, що було - то дав.
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 08.03.2020 18:48
    +3
    та, якщо чесно - то всі три по ділу... Не бачу, щоб Арановський десь хімічив, на відмінну від вчорашнього Можаровського. Що є, що було - то дав.
    Ссылка
    viktorious
      viktorious, 08.03.2020 18:55
    0
    Как резко подскочило количество красных карточек c введением VAR
    Ох, не привыкли украинские футболисты так играть.
    P.S. Теперь и Монзуль как-то не упрекнешь.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 18:50
    0
    никто арбитра не может упрекнуть, все справедливо...давно такого не видел в ЧУ
    Ссылка
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