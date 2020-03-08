Мариуполь заработал в матче с Днепром-1 три удаления

Главный арбитр встречи «Днепр-1» - «Мариуполь» Евгений Арановский в первом тайме удалил двоих игроков гостей. На 19-минуте Арановский показал желтую карточку Чоботенко, который пошел в грубый подкат против Вакулко, но после просмотра ВАР арбитр изменил решение и удалил игрока «Мариуполя».
А на 39-й минуте встречи судья показал второе предупреждение защитнику азовцев Яворскому, который локтем врезался в Алексея Хобленко.
На 76-й минуте встречи Игнатенко отмахнулся от Кравченко и увидел перед собой вторую желтую карточку. Первую он получил в первом тайме за разговоры.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» - «Мариуполь».
Источник — Sport.ua
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Ох, не привыкли украинские футболисты так играть.
P.S. Теперь и Монзуль как-то не упрекнешь.
Ох, не привыкли украинские футболисты так играть.
P.S. Теперь и Монзуль как-то не упрекнешь.
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