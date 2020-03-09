КОСТЫШИН: «Год назад не поверили бы, что Колос поборется за еврокубки»

«Колос», который в нынешнем сезоне дебютировал в УПЛ, закончил первую часть сезона в топ-6 и во второй поведет борьбу за выход в еврокубки.

Наставник Руслан Костышин доволен таким исходом.

«Главное, что «Колос» не вылетит. Но в топ-6 попасть - очень престижно. Если бы год назад представили, что мы будем играть переходные матчи за еврокубки, то нам бы никто не поверил. А это случилось».

«Перспективы в топ-6? Там отрыв очень большой, даже перед «Александрией». До 4-й позиции не дотянемся», - сказал Костышин.