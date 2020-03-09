Вадим Милько стал автором 33-го дубля в ворота «Шахтера» в чемпионатах Украины. Однако его дуплет не помог «Колосу» избежать поражения от горняков. Это восьмой случай в истории, когда, можно сказать, маленький подвиг не позволил отпраздновать победу над оранжево-черными. 6 раз команды дуплетиста терпели поражения и 2 - довольствовались ничьей.
Дубли, не принесшие победу над «Шахтером» в чемпионатах Украины.
|
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Минуты голов
|
Счет
|
1.
|
09.06.1992
|
Сергей ЛАКТИОНОВ
|
Кремень
|
9' (1:1), 48’ (2:2)
|
2:3 (д)
|
2.
|
18.03.1996
|
Владимир ШАРАН
|
Днепр
|
50' (1:0), 70’ (2:2)
|
2:2 (д)
|
3.
|
03.04.2005
|
Магомед АДИЕВ
|
Кривбасс
|
73' (п) (1:4), 85’ (2:4)
|
2:4 (г)
|
4.
|
28.08.2011
|
Лучан БУРДУЖАН
|
Черноморец
|
5' (1:0), 90’ (2:2)
|
2:2 (д)
|
5.
|
09.05.2015
|
Дмитрий ХЛЕБАС
|
Говерла
|
41' (1:3), 47’ (2:3)
|
3:7 (д)
|
6.
|
13.10.2017
|
Юрий КОЛОМОЕЦ
|
Ворскла
|
42' (1:2), 57’ (2:2)
|
2:3 (г)
|
7.
|
25.11.2017
|
Владимир ПРИЕМОВ
|
Олимпик
|
7' (1:1), 86’ (2:4)
|
2:4 (д)
|
8.
|
08.03.2020
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
37' (1:2), 76’ (3:3)
|
3:4 (д)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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