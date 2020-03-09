Вадим Милько стал автором 33-го дубля в ворота «Шахтера» в чемпионатах Украины. Однако его дуплет не помог «Колосу» избежать поражения от горняков. Это восьмой случай в истории, когда, можно сказать, маленький подвиг не позволил отпраздновать победу над оранжево-черными. 6 раз команды дуплетиста терпели поражения и 2 - довольствовались ничьей.

Дубли, не принесшие победу над «Шахтером» в чемпионатах Украины.

Дата Игрок Клуб Минуты голов Счет 1. 09.06.1992 Сергей ЛАКТИОНОВ Кремень 9' (1:1), 48’ (2:2) 2:3 (д) 2. 18.03.1996 Владимир ШАРАН Днепр 50' (1:0), 70’ (2:2) 2:2 (д) 3. 03.04.2005 Магомед АДИЕВ Кривбасс 73' (п) (1:4), 85’ (2:4) 2:4 (г) 4. 28.08.2011 Лучан БУРДУЖАН Черноморец 5' (1:0), 90’ (2:2) 2:2 (д) 5. 09.05.2015 Дмитрий ХЛЕБАС Говерла 41' (1:3), 47’ (2:3) 3:7 (д) 6. 13.10.2017 Юрий КОЛОМОЕЦ Ворскла 42' (1:2), 57’ (2:2) 2:3 (г) 7. 25.11.2017 Владимир ПРИЕМОВ Олимпик 7' (1:1), 86’ (2:4) 2:4 (д) 8. 08.03.2020 Вадим МИЛЬКО Колос 37' (1:2), 76’ (3:3) 3:4 (д)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ