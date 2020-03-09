Милько стал автором 33-го дубля в ворота Шахтера

8-й раз в истории дубль не позволил отпраздновать победу над «Шахтером»

  • 09.03.2020 05:34
  • 258 просмотров
  • 0 комментариев
Милько стал автором 33-го дубля в ворота Шахтера
© ФК Колос

Вадим Милько стал автором 33-го дубля в ворота «Шахтера» в чемпионатах Украины. Однако его дуплет не помог «Колосу» избежать поражения от горняков. Это восьмой случай в истории, когда, можно сказать, маленький подвиг не позволил отпраздновать победу над оранжево-черными. 6 раз команды дуплетиста терпели поражения и 2 - довольствовались ничьей.

Дубли, не принесшие победу над «Шахтером» в чемпионатах Украины.

 

Дата

Игрок

Клуб

Минуты голов

Счет

1.

09.06.1992

Сергей ЛАКТИОНОВ

Кремень

9' (1:1), 48’ (2:2)

2:3 (д)

2.

18.03.1996

Владимир ШАРАН

Днепр

50' (1:0), 70’ (2:2)

2:2 (д)

3.

03.04.2005

Магомед АДИЕВ

Кривбасс

73' (п) (1:4), 85’ (2:4)

2:4 (г)

4.

28.08.2011

Лучан БУРДУЖАН

Черноморец

5' (1:0), 90’ (2:2)

2:2 (д)

5.

09.05.2015

Дмитрий ХЛЕБАС

Говерла

41' (1:3), 47’ (2:3)

3:7 (д)

6.

13.10.2017

Юрий КОЛОМОЕЦ

Ворскла

42' (1:2), 57’ (2:2)

2:3 (г)

7.

25.11.2017

Владимир ПРИЕМОВ

Олимпик

7' (1:1), 86’ (2:4)

2:4 (д)

8.

08.03.2020

Вадим МИЛЬКО

Колос

37' (1:2), 76’ (3:3)

3:4 (д)

 

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности