ВИДЕО. Как Свитолина сражалась за титул в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) в тяжелом финале турнира WTA International в мексиканском Монтеррее одолела чешскую теннисистку Марию Боузкову (WTA 57).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Источник — Sport.ua
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