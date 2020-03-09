Владислав ПРИЙМАК: «Для нашей команды игра не удалась на 100%»

Полузащитник ПФК «Львов» Владислав Приймак прокомментировал результат матча, в котором «сине-золотые львы» сыграли вничью в дерби против «Карпат» (0:0).



- Для нашей команды игра не удалась на 100%, ведь не показали то, к чему готовились. Не удалось забить - это является главной проблемой в сегодняшней игре. Хотя удалось сохранить ворота «сухими» - это уже говорит о чем-то положительном. На 100% нам игра сегодня не удалась.



- Почему не получилась игра в атаке?

- Трудно об этом сейчас сказать. Нужно вместе садиться и разбирать игру, и решать в чем была проблема.



- Ты сегодня играл на месте на месте центрального защитника вместо родной позиции опорного полузащитника. Как тебе игралось в паре с Люлькой?

- С такими футболистами, как Люлька, всегда комфортно играть. Он на опыте подскажет, куда двигаться. Такие подсказки важны на поле от опытного партнера. Да, конечно, эта позиция не моя, поэтому сегодня было несколько трудно.



- Как вам атмосфера на стадионе?

- Всегда приятно, когда на игру приходит много болельщиков, чтобы они не кричали. Это не слушается на поле, слушается атмосфера, шум. Это уже приятно. Спасибо болельщикам, которые приходят. Надеемся, что на следующие игры они придут.