Владислав ПРИЙМАК: «Для нашей команды игра не удалась на 100%»

Полузащитник ПФК «Львов» прокомментировал ничью в матче с «Карпатами»

  • 09.03.2020 04:20
  • 124 просмотра
  • 0 комментариев
Владислав ПРИЙМАК: «Для нашей команды игра не удалась на 100%»
© ПФК Львов. Владислав Приймак

Полузащитник ПФК «Львов» Владислав Приймак прокомментировал результат матча, в котором «сине-золотые львы» сыграли вничью в дерби против «Карпат» (0:0).

- Для нашей команды игра не удалась на 100%, ведь не показали то, к чему готовились. Не удалось забить - это является главной проблемой в сегодняшней игре. Хотя удалось сохранить ворота «сухими» - это уже говорит о чем-то положительном. На 100% нам игра сегодня не удалась.

- Почему не получилась игра в атаке?
- Трудно об этом сейчас сказать. Нужно вместе садиться и разбирать игру, и решать в чем была проблема.

- Ты сегодня играл на месте на месте центрального защитника вместо родной позиции опорного полузащитника. Как тебе игралось в паре с Люлькой?
- С такими футболистами, как Люлька, всегда комфортно играть. Он на опыте подскажет, куда двигаться. Такие подсказки важны на поле от опытного партнера. Да, конечно, эта позиция не моя, поэтому сегодня было несколько трудно.

- Как вам атмосфера на стадионе?
- Всегда приятно, когда на игру приходит много болельщиков, чтобы они не кричали. Это не слушается на поле, слушается атмосфера, шум. Это уже приятно. Спасибо болельщикам, которые приходят. Надеемся, что на следующие игры они придут.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности