Шоу Монзуль и Арановского, Динамо снова второе, перестрелка в Киеве

Безусловной фишкой тура стало то, что он стал последним в привычном формате. Уже в следующий игровой день команды будут соревноваться в двух шестерках. Неизвестной оставалась судьба лишь шестого места. На него претендовали двое – «Колос» и «Мариуполь». Центральный поединок тура состоялся в Александрии, где динамовцы заслуженно победили хозяев. Арбитр встречи Можаровский оказался не на высоте. Очередное шоу устроила Монзуль, на этот раз обслуживающая матч «Десны» и «Зари». Нечто подобное выдал и судья матча «Днепр-1» - «Колос» Арановский. Событием стало и львовское дерби: хоть сейчас «Львов» и «Карпаты» среди аутсайдеров, их противостояния всегда нескучные.

Матч тура

В Александрии встретились бронзовый и серебряный призер прошлого сезона. Игра получилась не весьма зрелищной с позиции футбольной красоты, но очень боевой. В первом тайме единственный интересный момент – гол Шабанова. А после перерыва понеслось. Сначала арбитр встречи Можаровский за вторую желтую карточку удалил Довгого. Второй «горчичник» - весьма спорный. Но, играя в меньшинстве, хозяева долго выглядели получше киевлян. Тем не менее, именно гости после хорошей атаки увеличили разрыв в счете. Но дальше снова напомнил о себе Можаровский, поставив «левый» пенальти в ворота «Динамо». И все же, последнее слово было за киевлянами. Миколенко забил третий мяч, на который хозяева уже не смогли внятно ответить. Эта победа вернула команду Михайличенко на второе место.

Именинник тура

В день игры с «Александрией» защитник «Динамо» Шабанов отмечал день рождения. Артему исполнилось 28 лет. Киевский центрбек преподнес себе неплохой подарок. В конце первого тайма Артем оказался самым расторопным в штрафной площади хозяев и сумел открыть счет в матче. Отличился он и во втором тайме. На этот раз со знаком минус: он завалил в штрафной площади Ситало, но арбитр почему-то пенальти не дал. Наверное, знал, что Шабанов именинник, поэтому не захотел портить человеку праздник.

Пенальти тура

Самый нелепый пенальти тура – в матче «Александрия» - «Динамо». Сложно сказать, что увидел арбитр встречи Юрий Можаровский в том эпизоде, когда назначал одиннадцатиметровый удар в ворота гостей. Сидорчук не фолил против оппонента, он даже не задел его. Но Можаровский был непреклонен. Судейский приговор реализовал Гречишкин.

Дебютант тура

Именитый динамовский защитник Пиварич, завоевавший со своей сборной «серебро» чемпионата мира-2018, в составе своего клуба – редкий гость. В последний раз хорват выходил на поле в составе «бело-голубых» в начале ноября 2018-го. Причина – травмы, да и Миколенко на позиции левого защитника смотрелся предпочтительнее. И вот в матче против «Александрии» Пиварич спустя почти полтора года снова сыграл за «Динамо».

Слова тура

После матча с «Александрией» наставник динамовцев Алексей Михайличенко еще раз высказался о ВАР. И о регламенте соревнований: «Я недавно затронул вопрос о ВАР, и не все поняли, о чем я тогда хотел сказать. Начали появляться какие-то статьи об этом. А я ведь хотел лишь озвучить свое мнение о том, что или необходимо вводить ВАР на всех без исключения матчах, или вообще не вводить. Это не критика с моей стороны, а просто мои мысли. Точно также у меня есть мнение, что в двух последних турах первого этапа чемпионата, когда решается распределение мест в «шестерках», все матчи должны проходить в один день и начинаться в одно и то же время. По той же причине: все команды должны находиться в равных условиях. Но, может, я и ошибаюсь».

Шоу тура

Катерина Монзуль в прошлом туре запомнилась резонансным арбитражем в игре «Днепра-1» и «Динамо», когда после просмотра «телевизора» удалила двух футболистов. И в этом туре Монзуль, работавшая на матче «Десна» - «Заря», отличилась подобным геройством. Сначала она удалила игрока хозяев Гуцуляка за фол на Юрченко. Для вынесения такого вердикта ей понадобилась помощь ВАР. С помощью видеоповтора она решилась и на второе удаление в матче, когда показала красную карточку Лунёву. Показательно, что во втором случае Монзуль почти три минуты просматривала повтор.

Красная Гуцуляку.

Красная Луневу.

Атака тура

Единственный гол в матче «Десна» - «Заря» был забит после стремительной и блестящей атаки, в завершающей стадии которой поучаствовали Мостовой, Будковский и Филиппов. Первый отдал хорошую передачу, второй красиво отпасовал на Филиппова, и форвард «северян» на высокой скорости обошел сразу нескольких оппонентов и пробил в дальний угол.

Неудачник тура

«Олимпик» после назначения на тренерский мостик Висенте Гомеса преобразился. Команда из явного аутсайдера будто по мановению волшебной палочки превратилась в середняка. В конце прошлого года дончане всерьез претендовали на шестое место. Но в весенней части сезона все поменялось. Четыре подряд поражения. Причем, что показательно, «олимпийцы» при этом демонстрируют неплохую игру. Вот и в матче против «Ворсклы» они не были хуже соперника. Но снова проиграли. И теперь наряду с «Карпатами» - главные претенденты на вылет.

Дерби тура

Шесть желтых карточек, одна из которых превратилась в красную, огненное фаер-шоу на трибунах, из-за которого арбитр был вынужден прерывать матч, почти пять с половиной тысяч зрителей, что весьма неплохо для наших футбольных «широт» - вот антураж львовского «дерби». Правда, футбола как такового в нем было немного. А если конкретно – практически не было. Три невнятных удара в створ ворот на двоих – вот и все, что создали оппоненты в этом поединке. Наверняка главным для них был результат. Заработали по очку – это главный итог противостояния.

Гость тура

В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет с немецким «Вольфсбургом». На поединке украинского чемпиона против «Колоса», который состоялся на киевском стадионе «Оболонь», присутствовал главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер и один из его ассистентов. Сложно сказать, почерпнул ли что-то конкретное из увиденного наставник «волков», однако можно не сомневаться, что «Вольфсбург» к поединку с «Шахтером» готовится весьма серьезно. Впрочем, наверняка, как и лидер УПЛ.

Ошибка тура

До 37-й минуты ничего не предвещало беды у ворот «Шахтера». Дончане уверенно вели в два мяча с «Колосом», и хозяевам приходилось надеяться лишь на чудо. И оно случилось. Голкипер «горняков» Пятов очень неудачно вынес мяч от ворот – фактически в ноги Милько. Вадим этим царским подарком воспользовался сполна: протащил мяч к штрафной площади «горняков» и мощно пробил. Вратарь «Шахтера» парировать этот удар не смог.

Перестрелка тура

В матче «Колос» - «Шахтер» соперники на двоих забили семь мячей. Поначалу казалось, что чемпионы Украины одержат легкую победу: к 31-й минуте они вели 2:0. Ошибка Пятова и точный удар Милько дали шанс «Колосу», но Тете, забив третий гол «горняков», казалось, снял вопрос о победителе. Но команда Костышина нашла в себе силы не только сократить отставание в счете, но и сравнять его: постарались Гавриш и все тот же Милько. Но последнее слово было все же за «Шахтером». После быстрой атаки Мораес забил четвертый, победный мяч в ворота «Колоса». Правда, это поражение не особо огорчило ковалевцев. Скорее наоборот, ведь в параллельном матче «Мариуполь» проиграл «Днепру-1», стало быть, «Колос» сохранил за собой шестое место.

Бой тура

Единственный турнирный вопрос, на который нужно было дать ответ уже в этом туре, касался того, кто финиширует на шестом месте. На последнюю вакансию в верхней шестерке претендовали лишь двое: «Колос» и «Мариуполь». Ковалевцы играли против «Шахтера», который посредством этого поединка готовился к матчу против «Вольфсбурга». То есть, особых шансов у команды Костышина не было. Но у них было преимущество над мариупольцами в виде одного очка. А вот сам «Мариуполь» играл в Днепре против потерявшей шансы на верхнюю шестерку команды Михайленко.

Несмотря на отсутствие особой мотивации, «Днепр-1» дал бой «Мариуполю». Уже к 39-й минуте игры гости остались вдевятером. Сначала арбитр встречи Арановский удалил Чоботенко, а затем подобная участь постигла Яворского. Но на этом Арановский не остановился – на 75 минуте он удалил еще одного игрока гостей – Игнатенко. Понятное дело, что устоять в матче, имея на три футболиста меньше, у «Мариуполя» практически не было шансов. Итог – победа днепрян 3:0, которая оставляет на шестом месте «Колос».

Гол тура

Классный гол забил полузащитник «Днепра-1» Булеца «Мариуполю». Сергей отправил мяч со штрафного удара прямо в девятку ворот приазовцев. В этом случае винить вратаря гостевой команды не имеет смысла: Гальчук пытался реагировать, но мяч влетел непосредственно в «девятку» ворот.

Валерий ВАСИЛЕНКО