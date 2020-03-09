ВИДЕО. Болельщики Баварии устроили перфоманс в честь 120-летия клуба

В рамках 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла «Аугсбург» со счетом 2:0.
Перед началом встречи болельщики мюнхенского клуба устроили потрясающий перфоманс, посвященный 120-летию «Баварии».
Предлагаем вашему вниманию видео красочного перфоманса.
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Источник — Sport.ua
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