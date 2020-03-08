Бавария взяла верх над Аугсбургом

В поединке 25-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» со счетом 2:0 обыграла Аугсбург.
Голами в составе хозяев отметились Томас Мюллер и Леон Горетцка.
«Бавария» — «Аугсбург» — 2:0
Голы: Мюллер, 54, Горетцка, 90
«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Дэвис, Коутиньо (Люка Эрнандес, 85), Гнабри, Зиркзее (Горетцка, 70), Мюллер.
«Аугсбург»: Люте, Едвай (Удуохай, 80), Макс (Варгас, 67), Гауэлеу, Яго, Байер, Левен (Финнбогасон, 76), Рихтер, Хедира, Фрамбергер, Нидерлехнер.
Предупреждение: Алькантара (85).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.