Бавария — Аугсбург — 2:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 25-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» дома обыграл «Аугсбург» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бавария» — «Аугсбург» — 2:0
Голы: Мюллер, 54, Горетцка, 90
Лучшие моменты матча Бавария - Аугсбург
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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