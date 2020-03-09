Алексей ХАХЛЕВ: «Цена ошибки была слишком большой»

Полузащитник «Карпат» прокомментировал ничью в матче со «Львовом»

  • 09.03.2020 01:50
  • 125 просмотров
  • 2 комментария
Алексей ХАХЛЕВ: «Цена ошибки была слишком большой»
© ФК Карпаты

Полузащитник «Карпат» Алексей Хахлёв прокомментировал ничью «зелено-белых» в матче против ПФК «Львов» (0:0).

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать. Мы хотели получить максимальный результат, однако по разным причинам нам не удалось этого сделать. Небольшое количество ударов по воротам? Все понимают принципиальность матча. Цена ошибки была слишком большой. Судьбу такой игры могут решить детали. Наверное, именно поэтому каждая команда действовала с огромной осторожностью и осмотрительностью. Особенно это касалось игры в обороне, где футболисты пытались сыграть как можно компактнее.

Тот факт, что мы завершили регулярную часть УПЛ на последнем месте, безусловно, имеет значение. Каждый из нас переживает из-за этого. Как по мне, то это не то место, которое должны занимать «Карпаты». С каждым поединком мы должны прибавлять и получать очки, которые нам очень необходимы».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 09.03.2020 02:09
    0
    Цена ошибки слишком велика
    Та вы три паса связать не могли, так же как и и Львов, поэтому и до ворот не доходили, после этого матча смотрел МЮ-МС и подумал зачем такой футбол нам нужен когда две команды премьер лиги два три паса связать не могут
    Ссылка
    Виктор Пилипенко
      Виктор Пилипенко, 09.03.2020 02:00
    0
    Шахтар. Корупція в деталях. 12-а хвилина, пенальті в ворота Колоса, якого не було. Ганьба і геть Шахтар! Такий футбол нам не потрібний.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 09.03.2020 02:09
    0
    Цена ошибки слишком велика
    Та вы три паса связать не могли, так же как и и Львов, поэтому и до ворот не доходили, после этого матча смотрел МЮ-МС и подумал зачем такой футбол нам нужен когда две команды премьер лиги два три паса связать не могут
    Ссылка
    Виктор Пилипенко
    online
      Виктор Пилипенко, 09.03.2020 02:00
    0
    Шахтар. Корупція в деталях. 12-а хвилина, пенальті в ворота Колоса, якого не було. Ганьба і геть Шахтар! Такий футбол нам не потрібний.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности