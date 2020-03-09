Андро ГИОРГАДЗЕ: «Карпаты и Львов действовали с мыслями об обороне»

Защитник «Карпат» прокомментировал ничью в матче со «Львовом»

  • 09.03.2020 01:29
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Андро ГИОРГАДЗЕ: «Карпаты и Львов действовали с мыслями об обороне»
© ФК Карпаты

Защитник «Карпат» Андро Гиоргадзе прокомментировал ничью «зелено-белых» в матче против ПФК «Львов» (0:0).

«Когда на трибуны приходить столько зрителей, то при таких условиях всегда играть интереснее. Сегодня было серьезное напряжение, что в определенной степени повлияло на игру. Команды прежде всего действовали с мыслями об обороне. Все мы стараемся играть агрессивнее в атаке, пытались прорвать оборону соперников, однако нам не повезло. «Карпаты» доминировали во втором тайме, но не смогли воплотить свое преимущество хотя бы в один забитый гол.

Матч против ПФК «Львов» был очень насыщен борьбой, как и весь украинский чемпионат в целом. К тому же это Дерби, поэтому чего-то другого ждать не приходилось. Ранее я принимал участие в тбилисском Дерби. В Украине, наверное, все-таки больше напряжение. Кроме того, во Львове сегодня было много болельщиков, которым я очень благодарен за поддержку».

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Источник — ФК Карпаты

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