Луиш КАШТРУ: «Хочу посвятить эту победу всем женщинам»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победы над «Колосом» (4:3) в поединке 22-го тура УПЛ.
«Завершилась первая часть чемпионата, и я очень благодарен всем нашим болельщикам за горячую поддержку. Мы очень рассчитываем на вас до конца сезона.
В Международный женский день, хочу посвятить эту победу всем женщинам в составе семьи «горняков». Мы — «Шахтер»!», — написал Каштру в Instagram.
Завершилась первая часть чемпионата и я очень благодарен всем нашим болельщикам за горячую поддержку. Мы очень рассчитываем на вас до конца сезона. В Международный женский день, хочу посвятить эту победу всем женщинам в составе семьи «горняков». Мы - "Шахтер"! ⠀ The first phase of the championship has finished and I am really grateful for all the support that you, our fans, have given us. We count on your support very much till the end of the season. On International Women's Day I dedicate this victory to all women who form part of Shakhtar’s family. We are Shakhtar!
Источник — Instagram
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