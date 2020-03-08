Луиш КАШТРУ: «Хочу посвятить эту победу всем женщинам»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победы над «Колосом» (4:3) в поединке 22-го тура УПЛ.

«Завершилась первая часть чемпионата, и я очень благодарен всем нашим болельщикам за горячую поддержку. Мы очень рассчитываем на вас до конца сезона.

В Международный женский день, хочу посвятить эту победу всем женщинам в составе семьи «горняков». Мы — «Шахтер»!», — написал Каштру в Instagram.