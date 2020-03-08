Луиш КАШТРУ: «Хочу посвятить эту победу всем женщинам»

Наставник «Шахтера» рассчитывает на поддержку болельщиков

  • 08.03.2020 23:31
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Луиш КАШТРУ: «Хочу посвятить эту победу всем женщинам»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победы над «Колосом» (4:3) в поединке 22-го тура УПЛ.

«Завершилась первая часть чемпионата, и я очень благодарен всем нашим болельщикам за горячую поддержку. Мы очень рассчитываем на вас до конца сезона.

В Международный женский день, хочу посвятить эту победу всем женщинам в составе семьи «горняков». Мы — «Шахтер»!», — написал Каштру в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завершилась первая часть чемпионата и я очень благодарен всем нашим болельщикам за горячую поддержку. Мы очень рассчитываем на вас до конца сезона. В Международный женский день, хочу посвятить эту победу всем женщинам в составе семьи «горняков». Мы - "Шахтер"! ⠀ The first phase of the championship has finished and I am really grateful for all the support that you, our fans, have given us. We count on your support very much till the end of the season. On International Women's Day I dedicate this victory to all women who form part of Shakhtar’s family. We are Shakhtar!

Публикация от Luis Castro (@luis_castro_official)

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Источник — Instagram

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