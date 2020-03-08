Руслан КОСТЫШИН: «За сегодняшнее поражение от Шахтера не стыдно»

Наставник «Колоса» доволен игрой в матче с «горняками», но не счетом (3:4)

  • 08.03.2020 22:36
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  • 1 комментарий
Руслан КОСТЫШИН: «За сегодняшнее поражение от Шахтера не стыдно»
© ФК Шахтер Донецк. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о поражении от «Шахтера» (3:4) в поединке 22-го тура УПЛ.

– Впечатления двоякие. Проиграли 3:4, но положительные эмоции от того, что победил «Днепр-1». И очень жаль, что при счете 3:3 пропустили гол. Закончи мы свой матч вничью, набери драгоценное очко, была бы и наша заслуга. А так – поражение, пропустили четыре мяча, допустили много ошибок. Хотя в целом качество игры и характер оставляет довольным. Я говорил после «Динамо»: что-что, а характер у команды будет всегда. Можем уступать 0:6, но всегда играем в футбол, стараемся.

– Все мы понимаем, какое у вас сейчас настроение. Поражение на поле, но воспринимается как победа. У вас уже были в карьере такие поединки?
– Нет, такого не было. Были эмоциональные. С тем же «Шахтером» сыграли 0:0 в 2001 году… Поражения разные бывают. За сегодняшнее не стыдно. И все равно, если вытаскиваешь такие матчи с 1:3 на 3:3, нужно доводить хотя бы до ничейного результата, а не пропускать. Будем исправляться и учиться на своих ошибках.

– Не зазорно проиграть 3:4 такому сопернику, с разницей в классе и опыте...
– Разница в классе действительно огромная. Такое ощущение, что «Шахтер» играл, как в поговорке «Вы забьете, сколько сможете, а мы – сколько захотим». Скорость футболистов соперника намного выше. Конкретно для нас это команда с другой планеты. И все равно у нас были отрезки, когда мы закрывали «Шахтер», полностью владели преимуществом. Понимаю, что противник играл по счету, и еще помнил о другом матче, где-то перестраховывался, не шел в некоторые стыки, возможно, не включался до конца. В любом случае нас удовлетворила наша игра, а счет – нет.

– Теперь у вас будет 10 матчей с такими «монстрами», участниками еврокубков…
– Важно найти эмоциональный подход к ребятам. Выше шестого места, скорее всего, не поднимемся – очень большой отрыв. Крайне тяжело найти мотивацию. Подумаем, что с этим делать. Возможно, будет какая-то ротация, получат время те, кто меньше играл. В плане психологии нужно хорошо подготовиться к верхней шестерке.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:22
    0
    Действительно не стыдно...
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 08.03.2020 23:22
    0
    Действительно не стыдно...
    Ссылка
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