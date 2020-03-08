Като/Ван — Бондаренко/Фичмен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№404 WTA) поборется за победу в парном турнире в мексиканском Монтеррее.

В финале соревнований украинка в дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен встретится с японско-китайской парой Мию Като/Яфань Ван.

Прямая трансляция матча состоится в воскресенье, 8-го марта, в 22:00 по киевскому времени.