Като/Ван — Бондаренко/Фичмен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№404 WTA) поборется за победу в парном турнире в мексиканском Монтеррее.
В финале соревнований украинка в дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен встретится с японско-китайской парой Мию Като/Яфань Ван.
Прямая трансляция матча состоится в воскресенье, 8-го марта, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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які ж там були сумерниці до цього, що вони у фінал аж пролізли?)))
які ж там були сумерниці до цього, що вони у фінал аж пролізли?)))
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