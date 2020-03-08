Като/Ван — Бондаренко/Фичмен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка поборется за победу в финале парного турнира в Монтеррее

  • 08.03.2020 22:07
  • 411 просмотров
  • 2 комментария
Като/Ван — Бондаренко/Фичмен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Shenzhen Open. Катерина Бондаренко

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№404 WTA) поборется за победу в парном турнире в мексиканском Монтеррее.

В финале соревнований украинка в дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен встретится с японско-китайской парой Мию Като/Яфань Ван.

Прямая трансляция матча состоится в воскресенье, 8-го марта, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Oleksandr Melnychuk
      Oleksandr Melnychuk, 08.03.2020 22:42
    0
    10 мав бути такий самий))
    які ж там були сумерниці до цього, що вони у фінал аж пролізли?)))
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
      Oleksandr Melnychuk, 08.03.2020 22:41
    0
    8 і 9 гейм це канЄшна шота))
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
      Oleksandr Melnychuk, 08.03.2020 22:42
    0
    10 мав бути такий самий))
    які ж там були сумерниці до цього, що вони у фінал аж пролізли?)))
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
      Oleksandr Melnychuk, 08.03.2020 22:41
    0
    8 і 9 гейм це канЄшна шота))
    Ссылка
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