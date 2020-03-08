ВИДЕО. Как игрока Шахтера удалили в матче с Колосом

Маркос Антонио получил вторую желтую карточку на 96-й минуте встречи

  • 08.03.2020 21:11
  • 2606 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как игрока Шахтера удалили в матче с Колосом
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

19-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио был удален на 96-й минуте поединка 22-го тура УПЛ с «Колосом» (4:3).

Антонио получил второе предупреждение за фол на Милько и досрочно покинул поле.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 08.03.2020 21:55
    0
    serge_kr, 08.03.2020 21:32
    Симулянт из села
    конечно , если Донбасс считать Центром Вселенной)))
    Ссылка
    keegan
      keegan, 08.03.2020 21:38
    +2
    И где берут таких судей? Ладно главный мог не видеть,но боковой же рядом стоял! Жёлтая здесь за симуляцию
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 08.03.2020 21:32
    0
    Симулянт из села
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 08.03.2020 21:23
    +5
    Говорите что хотите, а ногами он даже не коснулся, а руками - ну просто положил руки сзади на плечи. Даже толчка не было. Ракурс на повторе отличный. Зато игрок Колоса падал так, будто его косой скосили. Ему бы в актёры податься.
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 08.03.2020 21:23
    +5
    Говорите что хотите, а ногами он даже не коснулся, а руками - ну просто положил руки сзади на плечи. Даже толчка не было. Ракурс на повторе отличный. Зато игрок Колоса падал так, будто его косой скосили. Ему бы в актёры податься.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 08.03.2020 21:38
    +2
    И где берут таких судей? Ладно главный мог не видеть,но боковой же рядом стоял! Жёлтая здесь за симуляцию
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 08.03.2020 21:55
    0
    serge_kr, 08.03.2020 21:32
    Симулянт из села
    конечно , если Донбасс считать Центром Вселенной)))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 21:32
    0
    Симулянт из села
    Ссылка
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