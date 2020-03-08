ВИДЕО. Как игрока Шахтера удалили в матче с Колосом

19-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио был удален на 96-й минуте поединка 22-го тура УПЛ с «Колосом» (4:3).
Антонио получил второе предупреждение за фол на Милько и досрочно покинул поле.
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Источник — Футбол 1/2/3
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