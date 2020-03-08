В 29-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» дома разгромил ливерпульский «Эвертон» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Челси» — «Эвертон» — 4:0
Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 51, Жиру, 54
Лучшие моменты матча Челси - Эвертон
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Челси).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Челси).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
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Источник — YouTube
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