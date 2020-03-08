29-й тур
Челси
4:0
Эвертон
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Челси всухую разгромил Эвертон

«Синие» отправили в ворота ливерпульской команды четыре мяча

  • 08.03.2020 18:08
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Челси всухую разгромил Эвертон
© ФК Челси. Оливье Жиру

В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» дома разбил ливерпульский «Эвертон» со счетом 4:0.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Виллиан вышел в стартовом составе «синих» и отметился забитым голом на 54-й минуте встречи.

«Челси» — «Эвертон» — 4:0
Голы: Маунт, 14, Педро, 21, Виллиан, 51, Жиру, 54

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Маунт (Джеймс, 60), Гилмор, Виллиан (Анджорин, 71), Баркли, Педро, Жиру (Броя, 86).
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Сидибе, Динь, Бернард (Уолкотт, 46), Андре Гомеш, Дэвис (Кин, 58), Сигурдссон, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Гордон, 76).
Предупреждения: Андре Гомеш (53), Зума (82), Холгейт (90).

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Источник — Sport.ua

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