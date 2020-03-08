Жуниор Мораес сделал 15-й дубль в УПЛ

В матче с «Колосом» (4:3) Жуниор Мораес оформил свой 15-й дубль в чемпионатах Украины. Он стал 10-м дуплетистом, достигшим этого рубежа.
9 раз Мораес забивал по два мяча за игру в составе донецкого «Металлурга», 5 - «Шахтера» и 1 - «Динамо». 3 дубля Жуниор сделал «Олимпику», по 2 - «Арсеналу» и «Колосу», по 1 - «Динамо», «Заре», «Карпатам», «Мариуполю», «Металлисту»,запорожскому «Металлургу», «Таврии» и «Черноморцу».
Топ-10 дуплетистов чемпионата Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Дубли
|
1.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь (1), Металлист (17)
|
18
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (2), Динамо (16)
|
18
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10)
|
18
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
18
|
5.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
16
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (5)
|
15
|
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Динамо (14), ЦСКА (1)
|
15
|
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
15
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (13), Арсенал (2)
|
15
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
15
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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