Жуниор Мораес сделал 15-й дубль в УПЛ

В матче с «Колосом» (4:3) Жуниор Мораес оформил свой 15-й дубль в чемпионатах Украины. Он стал 10-м дуплетистом, достигшим этого рубежа.

9 раз Мораес забивал по два мяча за игру в составе донецкого «Металлурга», 5 - «Шахтера» и 1 - «Динамо». 3 дубля Жуниор сделал «Олимпику», по 2 - «Арсеналу» и «Колосу», по 1 - «Динамо», «Заре», «Карпатам», «Мариуполю», «Металлисту»,запорожскому «Металлургу», «Таврии» и «Черноморцу».

Топ-10 дуплетистов чемпионата Украины

Игрок Клубы Дубли 1. Марко ДЕВИЧ Волынь (1), Металлист (17) 18 Сергей РЕБРОВ Шахтер (2), Динамо (16) 18 Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал (3), Шахтер (5), Днепр (10) 18 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 18 5. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 16 6. ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (9), Динамо (1), Шахтер (5) 15 Виктор ЛЕОНЕНКО Динамо (14), ЦСКА (1) 15 ЛУИС АДРИАНУ Шахтер 15 Максим ШАЦКИХ Динамо (13), Арсенал (2) 15 Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 15

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ