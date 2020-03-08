Оценки матча Колос – Шахтер. Мораес получил самый высокий балл

Форвард «горняков» отметился дублем и получил 8 баллов

  • 08.03.2020 19:48
  • 817 просмотров
  • 1 комментарий
Оценки матча Колос – Шахтер. Мораес получил самый высокий балл
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 22-го тура УПЛ «Колос» – «Шахтер» (3:4).

Лучшим на поле стал нападающий донецкого клуба Жуниор Мораес, который получил 8 баллов. Также хороший матч провел Тете (7,0). У «Колоса» лучшим на поле стал Вадим Милько, у которого 7,5 баллов.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Колос» – «Шахтер» – 3:4:

  

Замены «Колоса»: Кожушко - 5,5; Черноморец - 5,0; Ал-др Бондаренко - б/о.

Замены «Шахтера»: Болбат - 5,0; Артем Бондаренко - 5,5; Бондарь - 6,0.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 08.03.2020 20:24
    0
    Матвиенко худший полевой игрок, Шеве на заметку!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 08.03.2020 20:24
    0
    Матвиенко худший полевой игрок, Шеве на заметку!
    Ссылка
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