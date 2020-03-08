Оценки матча Колос – Шахтер. Мораес получил самый высокий балл

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 22-го тура УПЛ «Колос» – «Шахтер» (3:4).
Лучшим на поле стал нападающий донецкого клуба Жуниор Мораес, который получил 8 баллов. Также хороший матч провел Тете (7,0). У «Колоса» лучшим на поле стал Вадим Милько, у которого 7,5 баллов.
Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
Оценки Sport.ua за матч «Колос» – «Шахтер» – 3:4:
Замены «Колоса»: Кожушко - 5,5; Черноморец - 5,0; Ал-др Бондаренко - б/о.
Замены «Шахтера»: Болбат - 5,0; Артем Бондаренко - 5,5; Бондарь - 6,0.
Источник — Sport.ua
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