Георгий БУЩАН: «Ваша поддержка мотивирует развиваться дальше»

Вратарь «Динамо» поблагодарил фанатов после победы над «Александрией» (3:1)

  • 08.03.2020 17:38
  • 333 просмотра
  • 2 комментария
Георгий БУЩАН: «Ваша поддержка мотивирует развиваться дальше»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

25-летний украинский голкипер «Динамо» Георгий Бущан поблагодарил болельщиков за поддержку после выездной победы над «Александрией» (3:1) в 22-м туре УПЛ.

«Друзья, спасибо всем за теплые слова под прошлым постом! Ваша поддержка мотивирует развиваться дальше», — написал Бущан в Instagram.

Бущан вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 08.03.2020 18:26
    0
    Какое развитие?! Бущан и Бойко - два самых слабых вратаря в истории Динамо
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.03.2020 18:19
    0
    Ну да. Ваше развитие ограничится очередным Лугано. Смешной недоклюб
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 08.03.2020 18:26
    0
    Какое развитие?! Бущан и Бойко - два самых слабых вратаря в истории Динамо
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.03.2020 18:19
    0
    Ну да. Ваше развитие ограничится очередным Лугано. Смешной недоклюб
    Ссылка
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