Георгий БУЩАН: «Ваша поддержка мотивирует развиваться дальше»

25-летний украинский голкипер «Динамо» Георгий Бущан поблагодарил болельщиков за поддержку после выездной победы над «Александрией» (3:1) в 22-м туре УПЛ.

«Друзья, спасибо всем за теплые слова под прошлым постом! Ваша поддержка мотивирует развиваться дальше», — написал Бущан в Instagram.

Бущан вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.