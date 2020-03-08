Георгий БУЩАН: «Ваша поддержка мотивирует развиваться дальше»

25-летний украинский голкипер «Динамо» Георгий Бущан поблагодарил болельщиков за поддержку после выездной победы над «Александрией» (3:1) в 22-м туре УПЛ.
«Друзья, спасибо всем за теплые слова под прошлым постом! Ваша поддержка мотивирует развиваться дальше», — написал Бущан в Instagram.
Бущан вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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