Егише МЕЛИКЯН: «Сегодня Львов, как город не проиграл. Это хорошо»

Наставник «Львова» – о ничьей с «Карпатами»

  • 08.03.2020 17:42
  • 346 просмотров
  • 2 комментария
Егише МЕЛИКЯН: «Сегодня Львов, как город не проиграл. Это хорошо»
© ФК Карпаты. Егише Меликян

Главный тренер «Львова» Егише Меликян высказался о ничьей с «Карпатами» (0:0) в рамках 22-го тура УПЛ. 

«Мы расстроены, потому что хотели получить сегодня победу. Радует то, что взяли одно очко, но на душе грустно, потому что у команды есть дух победителя, мы хотели выиграть. У нас не получилось это сделать из-за того, что «Карпаты» играли дома в прошлом туре, а мы на выезде в Запорожье. Ребята во втором тайме физически уступили сопернику, ведь были уставшие после дороги. Также два лидера команды не участвовали в сегодняшнем поединке, тоже повлияло на результат. Болельщики - это мотивация для футболистов, «Карпаты» имели такую ​​поддержку от фанатов. Когда команде тяжело, нужно включить волевые качества. Сегодня Львов как город не проиграл, это уже хорошо», - сказал Меликян.

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Источник — ФК Карпаты

(2 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 18:54
    0
    Ну да ))) Львів аж скаче від радості
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 08.03.2020 17:59
    -2
    Суддя витягну бомжів не давши у їхні ворота пенальті... Але і без пенальті, ми тих кончєних ніщєбродів маємо перемагати!
    Мєлікян, ти сьогодні програв самій кончєній команді УПЛ !!!
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    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 18:54
    0
    Ну да ))) Львів аж скаче від радості
    Ссылка
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