Егише МЕЛИКЯН: «Сегодня Львов, как город не проиграл. Это хорошо»

Главный тренер «Львова» Егише Меликян высказался о ничьей с «Карпатами» (0:0) в рамках 22-го тура УПЛ.

«Мы расстроены, потому что хотели получить сегодня победу. Радует то, что взяли одно очко, но на душе грустно, потому что у команды есть дух победителя, мы хотели выиграть. У нас не получилось это сделать из-за того, что «Карпаты» играли дома в прошлом туре, а мы на выезде в Запорожье. Ребята во втором тайме физически уступили сопернику, ведь были уставшие после дороги. Также два лидера команды не участвовали в сегодняшнем поединке, тоже повлияло на результат. Болельщики - это мотивация для футболистов, «Карпаты» имели такую ​​поддержку от фанатов. Когда команде тяжело, нужно включить волевые качества. Сегодня Львов как город не проиграл, это уже хорошо», - сказал Меликян.