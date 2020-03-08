Коноплянка и Тете в старте Шахтера на матч с Колосом

Тренеры определились с составами на игру чемпионата Украины

  • 08.03.2020 16:17
  • 1143 просмотра
  • 2 комментария
Коноплянка и Тете в старте Шахтера на матч с Колосом
© ФК Шахтер

Стали известный стартовые составы на матч 22-го тура украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Колосом».

Игра состоится 8 марта в Киеве. Начало встречи в 17:00.

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Ориховский, Милько, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.

Запасные: Яшков, Максименко, Черноморец, Александр Бондаренко, Морозко, Кожушко, Сорокин.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Болбат, Бондарь, Вакула, Артем Бондаренко, Сикан, Дентиньо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 08.03.2020 17:08
    +1
    Коноплянку для таких матчей и брали..
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    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 08.03.2020 16:49
    -2
    Ждём интервью,что скажет самое слабое звено.
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    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 08.03.2020 17:08
    +1
    Коноплянку для таких матчей и брали..
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