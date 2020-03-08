Коноплянка и Тете в старте Шахтера на матч с Колосом

Стали известный стартовые составы на матч 22-го тура украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Колосом».
Игра состоится 8 марта в Киеве. Начало встречи в 17:00.
«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Ориховский, Милько, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.
Запасные: Яшков, Максименко, Черноморец, Александр Бондаренко, Морозко, Кожушко, Сорокин.
«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Болбат, Бондарь, Вакула, Артем Бондаренко, Сикан, Дентиньо.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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