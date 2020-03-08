Бывший форвард Металлиста Радченко продолжит карьеру в латвийском клубе

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и хорватского «Хайдука» Артем Радченко продолжит карьеру в Латвии. 25-летний форвард заключил контракт с «Елгавой», в которой проведет, как минимум, ближайший сезон.

Последним клубом Радченко был МФК «Николаев», в составе которого он провел в нынешнем розыгрыше Первой лиги всего восемь матчей, голами не отличался. За свою карьеру он успел поиграть за «Металлист», «Говерлу», «Хайдук» и могилевский «Днепр».

Ранее вратарь Максим Кучинский перешел в латвийский клуб «Тукумс 2000».