Бывший форвард Металлиста Радченко продолжит карьеру в латвийском клубе

«Елгава» подписала 25-летнего украинца

  • 08.03.2020 15:36
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Бывший форвард Металлиста Радченко продолжит карьеру в латвийском клубе
© МФК Николаев. Артем Радченко

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и хорватского «Хайдука» Артем Радченко продолжит карьеру в Латвии. 25-летний форвард заключил контракт с «Елгавой», в которой проведет, как минимум, ближайший сезон.

Последним клубом Радченко был МФК «Николаев», в составе которого он провел в нынешнем розыгрыше Первой лиги всего восемь матчей, голами не отличался. За свою карьеру он успел поиграть за «Металлист», «Говерлу», «Хайдук» и могилевский «Днепр».

Ранее вратарь Максим Кучинский перешел в латвийский клуб «Тукумс 2000».

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Источник — Footboom

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