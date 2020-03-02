Кучинский перешел в латвийский клуб

31-летний бывший вратарь львовских «Карпат» Максим Кучинский продолжит карьеру в Латвии. Украинский страж ворот пополнил состав футбольного клуба «Тукумс 2000», который по итогам минувшего сезона Первой латвийской лиги (второй по силе дивизион Латвии — прим. ред.) стал победителем и заслужил право на повышение в элитный дивизион.

Ранее Кучинский выступал за «Динамо» из Батуми, состав которого пополнил прошлым летом. До этого он выступал за «Карпаты», в составе которых провел 24 поединка, шесть из них «всухую». Также на протяжении карьеры играл за «Десну», запорожский «Металлург», «Зирку», «Полтаву» и «Черкасский Днепр».