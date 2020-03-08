Сидорчук не поможет Динамо в матче 23-го тура УПЛ против Десны

У капитана киевлян перебор желтых карточек

  • 08.03.2020 15:06
  • 1297 просмотров
  • 2 комментария
Сидорчук не поможет Динамо в матче 23-го тура УПЛ против Десны
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

В первом матче второго этапа Премьер-лиги «Динамо» встретится на своем поле с черниговской «Десной».

В этой игре «бело-синие» не смогут рассчитывать на своего капитана Сергея Сидорчука. В матче 22-го тура с «Александрией» (3:1) он получил желтую карточку, которая означает для него дисквалификацию на следующий матч. 

Напомним, согласно регламенту УПЛ, игрок, получивший четвертое предупреждение в чемпионате, вынужден пропустить следующий матч своей команды. 

Сергей получил по предупреждению в матчах 10-го тура с «Колосом», 12-го тура с «Карпатами» и 17-го тура с «Зарей». Кроме того, в игре 13-го тура против ФК «Львов»” капитан «Динамо» получил две желтые карточки, которые трансформировались в красную, но в общей статистике предупреждений, влияющих на дисквалификации, они не учитываются. 

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    mad_13_max
      mad_13_max, 08.03.2020 15:27
    +2
    правильнее было написать Сидорчук не навредит "Динамо" в матче против "Десны"
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    olexyn
      olexyn, 08.03.2020 15:15
    -1
    Так і в Десни будуть дискваліфікованими їх кеп Фаворов, Будковський, і, можливо, Гуцуляк.
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    mad_13_max
      mad_13_max, 08.03.2020 15:27
    +2
    правильнее было написать Сидорчук не навредит "Динамо" в матче против "Десны"
    Ссылка
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