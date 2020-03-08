Сидорчук не поможет Динамо в матче 23-го тура УПЛ против Десны

В первом матче второго этапа Премьер-лиги «Динамо» встретится на своем поле с черниговской «Десной».

В этой игре «бело-синие» не смогут рассчитывать на своего капитана Сергея Сидорчука. В матче 22-го тура с «Александрией» (3:1) он получил желтую карточку, которая означает для него дисквалификацию на следующий матч.

Напомним, согласно регламенту УПЛ, игрок, получивший четвертое предупреждение в чемпионате, вынужден пропустить следующий матч своей команды.

Сергей получил по предупреждению в матчах 10-го тура с «Колосом», 12-го тура с «Карпатами» и 17-го тура с «Зарей». Кроме того, в игре 13-го тура против ФК «Львов»” капитан «Динамо» получил две желтые карточки, которые трансформировались в красную, но в общей статистике предупреждений, влияющих на дисквалификации, они не учитываются.