Дибала намерен остаться в Ювентусе

Один из лидеров «Ювентуса» Пауло Дибала не намерен покидать туринский клуб.
Как сообщает итальянская пресса, футболист в ближайшее время подпишет новый контракт. «Ювентус» готов увеличить зарплату Дибале до 7 млн евро за сезон.
В текущем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 33 матч во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелился на молодого бразильского форварда.
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Источник — Calciomercato
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