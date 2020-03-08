Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Потеря Довгого была значимой»

Вчера «Александрия» в 22-м туре УПЛ дома проиграла «Динамо» 1:3. Хозяева с 47-й минуты играли в меньшинстве после удаления Алексея Довогого.
Полузащитник «Александрии» Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от матча:
«Потеря Довгого была значимой. Грубо говоря, нам уже нечего было терять, мы старались играть так же в свой футбол, старались прессинговать. Моментами у нас получалось».
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Источник — ТК Футбол
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