Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Потеря Довгого была значимой»

Вчера «Александрия» в 22-м туре УПЛ дома проиграла «Динамо» 1:3. Хозяева с 47-й минуты играли в меньшинстве после удаления Алексея Довогого.

Полузащитник «Александрии» Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от матча:

«Потеря Довгого была значимой. Грубо говоря, нам уже нечего было терять, мы старались играть так же в свой футбол, старались прессинговать. Моментами у нас получалось».