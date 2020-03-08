ФОТО. Тевес поцеловал Марадону в губы

Сегодня ночью «Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины, обыграв в последнем туре «Химнасию» Диего Марадоны, который является легендой «Боки».
Перед матчем автор победного гола Карлос Тевес встретился с Марадоной, и поцеловал того в губы:
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Источник — Sport.ua
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