Виталий МИКОЛЕНКО: «Мои индивидуальные показатели неплохие для меня»

Вчера «Динамо» в 22-м туре УПЛ на выезде обыграло «Александрию» 3:1. На счету Виталия Миколенко – гол + пас.

Защитник «Динамо» поделился впечатлениями от матча:

- Выходя на поле в Александрии, знали результат матча «Десна» – «Заря» (1:0)?

– Результат знали, а первый тайм даже успели посмотреть. Но особо не придавали значения – важно было самим победить.

- После перерыва ты к своему голевому пасу добавил еще и гол, причем забил правой ногой. Некогда было подстраиваться под левую или для тебя не было проблемой ударить правой?

– В принципе, там особо смысла и времени не было подстраиваться. Не могу сказать, что пробивал зряче, по-бильярдному – увидел, что дальний угол открыт и хотел попасть туда.

- В нынешнем сезоне у тебя во всех турнирах уже три забитых мяча и шесть голевых передач. Чувствуешь, что прибавил в атакующих действиях?

– Согласен, если говорить об индивидуальных показателях, то они неплохие для меня. Наверное, набрался опыта в некоторых ситуациях, отсюда и такой результат.