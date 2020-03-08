Элина СВИТОЛИНА: «Я в отличной физической форме перед финалом»

Украинская теннисистка – о финале турнира в Монтеррее

  • 08.03.2020 13:05
  • 591 просмотр
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Я в отличной физической форме перед финалом»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня ночью Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Монтеррее разгромила Аранчу Рус – 6:0, 6:1. В финале украинка сыграет с Марией Бузковой.

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от решающего матча:

«Перед финалом я чувствую себя в отличной физической форме. Мария Боузкова – трудный соперник, можно ожидать затяжных розыгрышей, она может играть на хорошем уровне и мне нужно быть к этому готовой. Мне нужно иметь четкое представление о том, как мне нужно играть и не слишком задумываться о сопернице.

Что я помню с нашего первого матча? Она возвращает много мячей на твою сторону, это одна из её сильных сторон. Мы с тренером еще пройдемся по той игре. Предстоящий поединок будет совсем другим, потому что в том матче я не была готова на 100% и физически испытывала трудности. На этот раз я постараюсь быть готовой и играть хорошо.

Однозначно, финал немного отличается от других матчей, это немного другое давление. Нужно забыть обо всем, что было до этого на турнире. Но я уже играла во многих финалах, поэтому мне нужно сосредоточиться на этой игре и не отвлекаться на другие вещи. Мне кажется, что на этой неделе я отлично отыграла на подаче, очень стабильно подавала и очень хорошо двигалась. С первого раунда я показывала эту стабильную игру и это придает мне уверенность накануне следующего матча».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности