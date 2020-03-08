Элина СВИТОЛИНА: «Я в отличной физической форме перед финалом»

Сегодня ночью Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Монтеррее разгромила Аранчу Рус – 6:0, 6:1. В финале украинка сыграет с Марией Бузковой.

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от решающего матча:

«Перед финалом я чувствую себя в отличной физической форме. Мария Боузкова – трудный соперник, можно ожидать затяжных розыгрышей, она может играть на хорошем уровне и мне нужно быть к этому готовой. Мне нужно иметь четкое представление о том, как мне нужно играть и не слишком задумываться о сопернице.

Что я помню с нашего первого матча? Она возвращает много мячей на твою сторону, это одна из её сильных сторон. Мы с тренером еще пройдемся по той игре. Предстоящий поединок будет совсем другим, потому что в том матче я не была готова на 100% и физически испытывала трудности. На этот раз я постараюсь быть готовой и играть хорошо.

Однозначно, финал немного отличается от других матчей, это немного другое давление. Нужно забыть обо всем, что было до этого на турнире. Но я уже играла во многих финалах, поэтому мне нужно сосредоточиться на этой игре и не отвлекаться на другие вещи. Мне кажется, что на этой неделе я отлично отыграла на подаче, очень стабильно подавала и очень хорошо двигалась. С первого раунда я показывала эту стабильную игру и это придает мне уверенность накануне следующего матча».