Манчестер Сити хочет продлить контракт с Де Брюйне

«Манчестер Сити» в ближайшее время предложит новый контракт лидеру команды Кевину Де Брюйне.

Клуб предложит бельгийскому хавбеку соглашение до 2025 года с зарплатой в 21 млн евро в год. Нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

Переговоры по поводу нового контракта начнутся после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (17 марта).

В нынешнем сезоне на счету Де Брюйне 8 голов и 17 ассистов в 26 матчах за «Сити».

Ранее сообщалось о том, что Де Брюйне не покинет «Ман Сити», несмотря на еврокубковый бан.