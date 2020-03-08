Манчестер Сити хочет продлить контракт с Де Брюйне

Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года

  • 08.03.2020 10:39
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Манчестер Сити хочет продлить контракт с Де Брюйне
© instagram.com/kevindebruyne

«Манчестер Сити» в ближайшее время предложит новый контракт лидеру команды Кевину Де Брюйне.

Клуб предложит бельгийскому хавбеку соглашение до 2025 года с зарплатой в 21 млн евро в год. Нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

Переговоры по поводу нового контракта начнутся после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (17 марта).

В нынешнем сезоне на счету Де Брюйне 8 голов и 17 ассистов в 26 матчах за «Сити».

Ранее сообщалось о том, что Де Брюйне не покинет «Ман Сити», несмотря на еврокубковый бан.

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