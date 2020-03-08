Манчестер Сити хочет продлить контракт с Де Брюйне

«Манчестер Сити» в ближайшее время предложит новый контракт лидеру команды Кевину Де Брюйне.
Клуб предложит бельгийскому хавбеку соглашение до 2025 года с зарплатой в 21 млн евро в год. Нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.
Переговоры по поводу нового контракта начнутся после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (17 марта).
В нынешнем сезоне на счету Де Брюйне 8 голов и 17 ассистов в 26 матчах за «Сити».
Ранее сообщалось о том, что Де Брюйне не покинет «Ман Сити», несмотря на еврокубковый бан.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.