ТЕТЕ: «Уже прошел адаптацию в Шахтере»

Полузащитник «Шахтера» Тете рассказал о своей адаптации к жизни в Украине:

– Считаю, я уже прошел адаптацию. Меня приняли очень хорошо в «Шахтере». Здесь есть Маркос Антонио, Сиприано, которые пришли в клуб до меня. Думаю, это было очень важным фактором для моей адаптации.

- С какими трудностями столкнулся в Восточной Европе?

– Я уже привык к холоду, потому что я с юга Бразилии. И мне нравится холод. Стиль игры «Шахтера» также для меня не был трудным для приспособления.

А вот с языком были небольшие сложности. Но верю, что с каждым днем развиваюсь. Каждый день общаюсь с украинскими партнерами по команде, стараюсь немного понять, но верю, что к этому приду постепенно.

Ранее Тете заявил, что не думает об уходе из «Шахтера».