ТЕТЕ: «Уже прошел адаптацию в Шахтере»

Бразильский хавбек – об адаптации к жизни в Украине

  • 08.03.2020 10:17
  • 457 просмотров
  • 1 комментарий
ТЕТЕ: «Уже прошел адаптацию в Шахтере»
© ФК Шахтер. Тете

Полузащитник «Шахтера» Тете рассказал о своей адаптации к жизни в Украине:

– Считаю, я уже прошел адаптацию. Меня приняли очень хорошо в «Шахтере». Здесь есть Маркос Антонио, Сиприано, которые пришли в клуб до меня. Думаю, это было очень важным фактором для моей адаптации.

- С какими трудностями столкнулся в Восточной Европе?
– Я уже привык к холоду, потому что я с юга Бразилии. И мне нравится холод. Стиль игры «Шахтера» также для меня не был трудным для приспособления.

А вот с языком были небольшие сложности. Но верю, что с каждым днем развиваюсь. Каждый день общаюсь с украинскими партнерами по команде, стараюсь немного понять, но верю, что к этому приду постепенно.

Ранее Тете заявил, что не думает об уходе из «Шахтера».

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Источник — GaúchaZH

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 10:26
    0
    Удачи парень. Ты подкупил позицией своей по расизму. Спасибо за адекватность. Меньше тебе травм.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 10:26
    0
    Удачи парень. Ты подкупил позицией своей по расизму. Спасибо за адекватность. Меньше тебе травм.
    Ссылка
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