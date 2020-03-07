ТЕТЕ: «Сменить клуб в 2020 году? Сейчас я думаю только об игре за Шахтер»

Вингер «Шахтера» Тете ответил на вопрос журналистов о том, не намерен ли он покинуть донецкий клуб в текущем году.

«Сейчас я думаю только об игре за «Шахтер». Трансферные вопросы я оставляю на рассмотрение своему агенту. Это то, что он и сам советует делать мне, поэтому я беспокоюсь исключительно о своем уровне игры, а он в это время заботится обо всем остальном. Повторюсь, я сосредоточен на «Шахтере» и всегда хочу показывать свой максимум здесь», - сказал Тете.

Напомним, в зимнее трансферное окно ходили слухи об интересе к Тете со стороны «Баварии».